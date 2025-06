SuperLiga: Antrenorul Ianis Zicu a anunțat că pleacă de la Metaloglobus imediat după ce echipa a promovat

Antrenorul Ianis Zicu și-a anunțat plecarea de la formația Metaloglobus București la doar câteva ore după ce a obținut cu aceasta promovarea în premieră în Superligă, transmite Agerpres.

Antrenorul în vârstă de 41 de ani nu a dezvăluit ce echipă va prelua, dar, conform informațiilor care circulă în ultima perioadă, el ar urma să fie instalat la conducerea tehnică a formației Farul Constanța.

Luni dimineață, pe pagina personală de Facebook, Zicu a scris că pleacă fericit de la Metaloglobus lăsându-i pe jucători în prima ligă a României.

‘Este aproape 7 dimineața și nu am dormit deloc de 24 de ore…dar cred că sunt încă lucid în acest moment să scriu câteva rânduri despre această performanță istorică reușită împreună cu toți cei care au participat în ultimii aproape 2 ani la antrenamente și organizarea clubului. Mi-am făcut prieteni în acest club și am cu mine o sumedenie de momente pe care am să le păstrez în sufletul meu mereu. Dar de acum pot să mă gândesc în liniște la decizia pe care am să o iau legată de viitorul meu sportiv. Le doresc mult succes în viitorul sezon celor din club și jucătorilor. Acum că s-a terminat contractul meu cu Metaloglobus pot să spun următoarele: dacă nu am fi promovat aș fi fost foarte trist să plec de la acest club, acum că am promovat sunt foarte fericit că pot să plec lăsând jucătorii în Superligă. M-ar fi durut enorm să îi văd în Liga a II-a și eu să merg la un alt club, pentru că știu câtă suferință au simțit în momentele grele și cât de mult ne-a durut zi de zi auzind multe voci întrebându-ne timp de luni de zile: ‘Dar voi chiar vreți să promovați?’ Și nu doar că am vrut, am și promovat!’, a spus Zicu.

Metaloglobus București a promovat în premieră în eșalonul de elită al fotbalului românesc, după ce a învins Politehnica Iași cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, în manșa secundă a barajului pentru menținere/promovare în Superligă.

După ce a smuls un egal în prima manșă, la Iași, 1-1, echipa antrenată de Ianis Zicu s-a impus printr-un gol marcat pe final de Dragoș Huiban (85), după o degajare a portarului George Gavrilaș.