SuperLiga: Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la Universitatea Cluj

Ioan Ovidiu Sabău, la meciul Universitatea Cluj vs. Dinamo, de pe Cluj Arena, 12 aprilie 2025. FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ioan Ovidiu Sabău nu mai este antrenorul echipei Universitatea Cluj. Despărțirea s-a produs la cererea tehnicianului, după înfrângerea suferită sâmbătă, 0-2 cu FC Botoșani.

U Cluj a adunat doar 14 puncte în primele 13 etape din SuperLiga, iar Sabău anunțase în mai multe rânduri că vrea să plece. A făcut-o după al cincilea meci pierdut în acest sezon.

„În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului.

Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp.

FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut”, a anunțat gruparea ardeleană.

După ce s-a clasat pe locul 4 în sezonul precedent, U Cluj a fost învinsă de Ararat Armenia în turul 2 preliminar al Conference League, scor 1-2 la general, după prelungiri.