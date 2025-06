SuperLiga: Antrenorul lui Dinamo a confirmat că vrea un fotbalist de la națională

Dinamo București a anunțat că se desparte de Adnan Golubovic, iar antrenorul Zeljko Kopic a confirmat că și-l dorește pe Florin Niță, portarul echipei naționale.

„Da [îl vreau], am o părere bună despre el, despre calitatea lui. Tot ce am auzit despre el personal, ca mentalitate, spirit de echipă, conexiune, e la un nivel înalt. E profilul de jucător și de om pe care vreau să-l am oricând în vestiar”, a declarat antrenorul croat al lui Dinamo într-o conferință de presă, citat de Golazo.ro.

Florin Niță, care va împlini 38 de ani în 3 iulie, a fost titularul primei reprezentative la EURO 2024 și în Liga Națiunilor, dar și în înfrângerea cu Bosnia din startul campaniei de calificare la Cupa Mondială. În meciul pierdut de „tricolori” sâmbătă la Viena, scor 2-1, între buturile echipei noastre a stat Horațiu Moldovan.

Niță s-a transferat la Damac în vara anului trecut, dar contractul său a ajuns la final.