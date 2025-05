SuperLiga: Antrenorul lui Dinamo: Am dominat Rapidul la toate capitolele, ne-a lipsit doar golul

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat, luni seara, în conferința de presă de după remiza, 0-0, cu FC Rapid, că formația sa și-a dominat adversarul la toate capitolele și că singurul lucru care i-a lipsit a fost golul, transmite Agerpres.

„Echipa a jucat azi foarte bine și merita mai mult decât acest punct. Am dominat adversarul la toate capitolele, dar, din păcate, ne-a lipsit inspirația la ultima pasă, la finalizare… Practic, singurul lucru care ne-a lipsit în acest meci a fost golul. Această echipă a arătat că are caracter și o mentalitate puternică. Și cred că am arătat încă o dată că vrem să dăm tot ce avem mai bun pe teren, chiar dacă nu putem juca în cupele europene. Astăzi am fost echipa mai bună, echipa care a dominat”, a spus tehnicianul.

„Dacă o comparăm pe FCSB cu ceilalți adversari ai noștri cred că s-a văzut că este echipa mai bună. E mult mai greu să controlezi jocul când o ai în față pe FCSB. Pentru că noi am dominat-o și pe CFR Cluj, am dominat-o și pe Rapid și consider că trebuia să avem mai multe puncte în momentul de față în clasament”, a adăugat Zeljko Kopic.

Dinamo și Rapid au terminat la egalitate, 0-0, luni seara, pe Arena Națională din București, într-un meci din etapa a opta a fazei play-off a Superligii de fotbal.

În cele patru meciuri directe din acest campionat, ambele partide din sezonul regulat s-au terminat cu egaluri, 1-1 pe terenul Rapidului, 0-0 cu Dinamo gazdă, iar în play-off, Rapid s-a impus cu 1-0 acasă, returul încheindu-se nedecis, 0-0.