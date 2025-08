SuperLiga: Antrenorul lui Dinamo, înaintea derby-ului cu FCSB: „Nu luăm în calcul că vor juca sub nivelul lor obișnuit”

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Zeljko Kopic, este conștient de faptul că rivala FCSB nu traversează cea mai bună perioadă, dar afirmă că pregătește derby-ul de sâmbătă, de pe Arena Națională, ca și când adversarii ar fi în vârf de formă, transmite Agerpres.

„Derby-ul este întotdeauna un derby și ei au calitate, asta e evident. Cu siguranță acum nu sunt în cea mai bună formă, dar vor fi foarte motivați. Noi nu luăm în calcul că vor juca sub nivelul lor obișnuit. Noi pregătim meciul în cel mai serios mod posibil și mă aștept ca ambele echipe să fie foarte motivate mâine, să fie luptă. În fața suporterilor noștri am jucat meciuri bune, dar nu am obținut rezultatele pe care le așteptam. Mâine este o altă oportunitate să dăm totul pe teren pentru puncte și pentru victorie. Faptul că nu traversăm o perioadă bună ne motivează, ne împinge la limită ca să încercăm să schimbăm lucrurile. Știm că FCSB a dominat recent campionatul, a avut și sezonul trecut un parcurs bun în competițiile europene. N-au început nici ei în cel mai bun mod sezonul, dar e treaba noastră să fim concentrați doar pe jocul nostru și să dăm totul pe teren ca să schimbăm lucrurile”, a declarat Kopic.

Tehnicianul croat pune forma slabă a celor de la FCSB pe seama faptului că au jucat foarte multe meciuri în sezonul trecut: „Cei de la FCSB nu sunt în cea mai bună formă, nu sunt conectați ca în sezonul trecut. Teoria mea este că au jucat multe meciuri în sezonul trecut, n-au avut timp de odihnă, au început devreme cu Supercupa și meciurile din cupele europene, sunt puțin dezechilibrați. Dar mai devreme sau mai târziu își vor reveni, pentru că au calitate”.

„Știm jucătorii de calitate care pot crește nivelul echipei, dar nu este ușor să îi aduci”

În ceea ce privește lotul său de jucători, Kopic a afirmat că așteaptă în continuare câteva transferuri.

„Este adevărat că toți vorbim despre nevoia de noi jucători, dar jucătorii pe care îi căutăm, pe posturile respective și cu calitatea de care avem nevoie, nu sunt ușor de adus. Unii dintre ei încă așteaptă alte oportunități. Dar cred că în curând ne vom completa lotul. Analizăm jucători, analizăm piața și încercăm să găsim cele mai bune opțiuni. Știm jucătorii de calitate care pot crește nivelul echipei, dar nu este ușor să îi aduci. Suntem în proces de creștere. Am adus jucători tineri, avem un mix bun. Trebuie să ne conectăm puțin mai mult, dar sunt mulțumit de ce avem acum. Cu câteva transferuri în plus, voi fi foarte mulțumit de echipă”, a mai spus el.

Kopic are încredere că Alexandru Musi, transferat de la FCSB, va fi foarte motivat să evolueze bine împotriva fostei sale formații: „Desigur, Musi va încerca să demonstreze din nou ce poate. N-a jucat prea mult în ultima vreme și, dacă va fi pe teren, pentru el și pentru ceilalți jucători este o oportunitate să se afirme. Sigur că va fi motivat dacă va juca”.

Echipa de fotbal Dinamo va întâlni formația FCSB, sâmbătă, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în derby-ul etapei a 4-a a SuperLigii.