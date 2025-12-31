SuperLiga: Antrenorul secund Anton Petrea pleacă de la Universitatea Craiova

Clubul Universitatea Craiova şi antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale, a anunţat miercuri clubul craiovean.

Anton Petrea venise la Craiova la începutul lunii noiembrie, în staful antrenorului portughez Filipe Coelho, relatează News.ro.

În vârstă de 50 de ani, Anton Petrea a mai colaborat cu echipe precum FCSB, Litex Lovech (Bulgaria), Al Hilal (Arabia Saudită), Al Wahda (Arabia Saudită), Al Wasl (Arabia Saudită), Concordia Chiajna sau Universitatea Cluj.