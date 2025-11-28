SuperLiga: Anunțul făcut de Dinamo, după ce Oțelul a acuzat „metode administrative securiste” înaintea meciului de sâmbătă

Dinamo București a anunțat vineri că „nu va impune condiții suplimentare pentru achiziționarea biletelor în sectorul oaspete” la meciul cu Oțelul Galați de sâmbătă seară de pe Arena Națională, după ce clubul gălățean reclamase că gazdele condiționează accesul suporterilor oaspeți de domiciliul din actul de identitate.

Reprezentanții lui Dinamo au spus că după discuțiile cu oficialii Oțelului „aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a-și asuma responsabilitatea privind gestionarea suporterilor din sectorul oaspete, unde pe lângă susținătorii clubului Oțelul există posibilitatea de a fi prezenți și suporteri ai echipei Petrolul Ploiești și a eventualelor incidente ce ar putea apărea în acel sector”.

„În consecință, clubul Dinamo nu va impune condiții suplimentare pentru achiziționarea biletelor în sectorul oaspete la meciul de mâine seară, în spiritul unei colaborări corecte și al respectului reciproc”, a declarat clubul gazdă, vineri seară, într-un comunicat de presă.

Cei de la Dinamo au mai spus că „respectul reciproc este esențial, iar suporterii, indiferent de echipa pe care o susțin, trebuie să beneficieze de condiții adecvate în ceea ce privește accesul în stadion și serviciile disponibile, inclusiv existența unor puncte de vânzare funcționale”.

„Din păcate, astfel de condiții nu sunt întotdeauna asigurate pe toate stadioanele, iar la meciul tur suporterii noștri au întâmpinat dificultăți în a achiziționa apă pe durata partidei, în condiții de temperatură ridicată”, se mai arată în comunicat.

Ce spuseseră reprezentanții Oțelului

Clubul oaspete reclamase într-un comunicat de presă că Dinamo condiționează accesul suporterilor oaspeți la meciul de pe Arena Națională de domiciliul înscris în actul de identitate.

„Această măsură reprezintă o practică abuzivă, discriminatorie și profund nejustificată, incompatibilă cu normele și spiritul fotbalului modern. Filtrarea spectatorilor pe criteriul domiciliului amintește mai degrabă de metode administrative securiste, nicidecum de procedurile unei organizații sportive din anul 2025”, au declarat cei de la Oțelul.

Oțelul acuzase Dinamo că „demonstrează din nou că nu se poate desprinde de propriul trecut obscur și continuă să repete aceleași metehne și atitudini opace, care nu își mai au locul într-un fotbal profesionist”.

„Prin această decizie, suporterii echipei noastre, fie că locuiesc în alte județe, sunt excluși arbitrar, deși apartenența la Oțelul nu este definită de o adresă din buletin, ci de loialitate și pasiune. În fața acestor abuzuri repetate, SC Oțelul Galați a întreprins toate demersurile legale și regulamentare necesare: sesizări oficiale către FRF și LPF, plângere depusă la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), solicitând investigarea de urgență a acestor practici și luarea măsurilor care se impun”, au mai declarat reprezentanții Oțelului.