SuperLiga: Atacantul Andrei Ivan pleacă de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova şi atacantul Andrei Ivan au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale, scrie News.ro.

Cariera lui Andrei se confundă cu ceea ce înseamnă Ştiinţa Craiova, echipa la care a visat dintotdeauna să joace.

El a reuşit să marcheze de 72 de ori în 308 jocuri în tricoul alb-albastru.

„Au trecut mai bine de 10 ani de când am păşit pentru prima dată în vestiarul Universităţii Craiova. Eram un copil cu vise mari şi cu sufletul plin de speranţă. Aici am crescut, aici am devenit om, fotbalist, bărbat. Aici am simţit pentru prima dată ce înseamnă dragostea necondiţionată pentru un club, pentru nişte culori, pentru nişte oameni.

În acest tricou am debutat în Liga 1, am trăit meciuri care m-au marcat pe viaţă, am dat goluri care mi-au umplut inima, dar am simţit şi durere, şi presiune, şi greutăţi. Şi totuşi… n-am cedat niciodată. Pentru că am iubit cu adevărat această echipă.

Astăzi plec. Nu pentru că aşa am visat, nu pentru că aşa mi-am dorit… ci pentru că, uneori, viaţa te pune în faţa unor drumuri pe care trebuie să le accepţi, chiar dacă dor.

Pentru că Universitatea Craiova nu a fost niciodată doar un club pentru mine. A fost şi va rămâne acasă.

Plec cu capul sus, cu conştiinţa curată că am dat totul, la fiecare antrenament, la fiecare meci. Plec cu sufletul plin de recunoştinţă pentru oamenii care m-au format, care au crezut în mine, care m-au susţinut necondiţionat. Şi chiar şi celor care m-au criticat le mulţumesc – pentru că m-au făcut mai puternic.

Craiova înseamnă, pentru mine: familie, prieteni, copilărie, formare, luptă, vis. Nu am să uit niciodată primele emoţii din vestiar, primele scandări din tribune, primele goluri pe Oblemenco… Sunt amintiri pe care nimeni nu mi le poate lua.

Mulţumesc suporterilor care au fost mereu acolo, la bine şi la greu. Voi aţi fost şi rămâneţi sufletul acestei echipe. Mulţumesc oraşului care m-a crescut şi care m-a făcut ceea ce sunt astăzi.

Nu ştiu ce-mi rezervă viitorul, dar ştiu un lucru: indiferent unde voi merge, voi purta cu mine, mereu, Craiova în inimă.

Cu respect, durere, dar şi cu mândrie,

Andrei Ivan”, se arată în mesajul transmis de Andrei Ivan.