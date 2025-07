SuperLiga: Campioana FCSB joacă cu CFR Cluj pentru primul trofeu al sezonului / Ce au declarat cei doi antrenori înaintea Supercupei

Noul sezon începe odată cu Supercupa României, meciul în care câştigătoarea SuperLigii, FCSB, înfruntă echipa care a cucerit Cupa României Betano, CFR Cluj, joc programat în această seară, la ora 20:00, pe stadionul Steaua din Bucureşti, scrie News.ro.

Dacă FCSB a câştigat ultima oară trofeul chiar în 2024, de partea cealaltă, CFR Cluj s-a impus cel mai recent în Supercupă în 2021, când s-a disputat ediţia 2020, amânată din cauza pandemiei. Atunci, ardelenii au învins-o chiar pe FCSB, la loviturile de departajare.

FCSB, din nou cu trofeul pe masă

Pentru al doilea an consecutiv, FCSB deschide sezonul din postura de campioană cu un meci cu trofeul pe masă. În sezonul precedent, bucureştenii au învins în duelul pentru Supercupa României echipa Corvinul Hunedoara, deţinătoarea Cupei României Betano la acel moment. A fost 3-0 pentru FCSB, David Miculescu, Marius Ştefănescu şi Luis Phelipe marcând golurile ce au adus prima supercupă pentru FCSB după o aşteptare de 11 ani.

În Superligă, campioana României a avut cea mai bună apărare, cu doar 33 de goluri primite în cele 40 de meciuri din campionat, o medie de sub un gol încasat pe partidă, Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, fiind desemnat cel mai bun portar în stagiunea precedentă. Principalul marcator al echipei a fost Daniel Bîrligea, cu 16 reuşite.

CFR Cluj caută un nou succes într-un meci pentru supercupă după o pauză de 4 ani

Precedentul triumf al clujenilor a venit în urma unui meci disputat chiar în faţa celor de la FCSB, la 15 aprilie 2021, la Ploieşti. A fost 0-0 la finalul timpului regulamentar, CFR Cluj adjudecându-şi trofeul după loviturile de departajare, scor 4-1. Din lotul de atunci al clujenilor îi mai regăsim şi pentru duelul din 2025 pe Mario Camora, Adrian Păun şi Ciprian Deac, în timp ce din tabăra FCSB-ului se mai află în lotul pentru acest meci Valentin Creţu, Risto Radunovic, Adrian Şut, Ovidiu Perianu şi Florin Tănase.

De atunci au mai fost două meciuri pentru trofeu, ambele pierdute de CFR Cluj, în 2021 în faţa celor de la Universitatea Craiova, tot la lovituri de departajare şi tot după un scor alb înregistrat în timpul regulamentar, şi în 2022, în faţa celor de la Sepsi OSK, scor 2-1 în favoarea covăsnenilor.

În sezonul recent încheiat, CFR Cluj a fost formaţia cu cel mai bun atac din Superliga României, reuşind nu mai puţin de 73 de goluri în cele 40 de etape de campionat. De altfel, golgheterul campionatului a venit din tabăra clujenilor, Louis Munteanu, care a marcat şi în vară la EURO U21 pentru naţionala României, punctând de 23 de ori, oferind şi 2 pase decisive.

Arbitrii Supercupei

Meciul dintre FCSB şi CFR Cluj va fi arbitrat de o brigadă cu Marian Barbu la centru, ajutat de asistenţii Adrian Popescu şi Valentin Dumitru, în timp ce al patrulea oficial va fi Horia Mladinovici.

În camera VAR se vor afla Florin Andrei şi Viorel Flueran, iar rolul de observator de arbitri va fi îndeplinit de Irina Mîrţ.

Va fi primul meci pentru trofeu din cariera lui Marian Barbu, arbitru în vârstă de 36 de ani care, în sezonul trecut, a arbitrat 4 meciuri în UEFA Europa League, unul în Conference League şi un joc din preliminariile Ligii Campionilor.

Moment de reculegere

Înainte de startul partidei va fi ţinut un moment de reculegere în memoria lui Lajos Sătmăreanu, fost component al echipei naţionale de seniori a României, trecut în nefiinţă la 30 iunie, la vârsta de 81 de ani.

Originar din Salonta, fostul fundaş dreapta a evoluat, de-a lungul carierei, la formaţii precum ASA Târgu Mureş, Steaua Bucureşti, Bihor Oradea şi Progresul Bucureşti. A cucerit, în tricoul „militarilor”, un titlu naţional (1968) şi 5 Cupe ale României (1966, 1967, 1969, 1970, 1971).

Lajos Sătmăreanu a fost om de bază în campania de calificare la Cupa Mondială din Mexic 1970 şi, ulterior, selecţionat şi folosit în toate cele 3 meciuri din grupa turneului final, cu Anglia, Cehoslovacia şi Brazilia.

În total, fostul mare fotbalist a bifat 42 de selecţii pentru prima reprezentativă a României, marcând un gol. În 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” de către preşedintele de la acel moment Traian Băsescu.

FCSB a ales stadionul Steaua

Suntem deja în al doilea an în care, conform regulamentului, campioana decide stadionul pe care întâlneşte câştigătoarea Cupei României în meciul pentru primul trofeu al sezonului.

Pentru a doua oară consecutiv, FCSB a ales stadionul Steaua ca gazdă a Supercupei României, după ce, în 2024, a cucerit trofeul cu o victorie, 3-0, în faţa divizionarei secunde Corvinul Hunedoara.

S-au jucat 26 de Supercupe ale României până azi, începând cu ediţia 1994. Cele mai multe, găzduite de Capitală, au avut loc pe 6 stadioane: Naţional, Regie, Cotroceni, Giuleşti, Arena Naţională şi, începând din 2024, Steaua. În total 17 meciuri care au pus faţă în faţă campioana şi câştigătoarea Cupei României.

Celelalte 10 supercupe s-au jucat la Cluj-Napoca (2010 şi 2016), Ploieşti (2019, 2020 şi 2023), Piatra Neamţ (2011), Constanţa (2015), Botoşani (2017), Craiova (2018) şi Arad (2022). Clujul a găzduit meciurile pentru trofeu pe două arene diferite, Dr. Constantin Rădulescu şi Cluj Arena.

5 ediţii ale Supercupei nu s-au disputat, de la înfiinţarea ei în 1994, în acele sezoane campionatul şi Cupa României fiind câştigate de aceeaşi echipă (1996, 1997, 2000, 2004 şi 2008). Din 2009, în cazul dublei, locul 2 din Liga 1 joacă Supercupa.

Ce au declarat cei doi antrenori

Elias Charalambus (FCSB): “Este o nouă şansă pentru noi să începem sezonul cu un trofeu, ca anul trecut. Trofeele sunt în ADN-ul acestui club şi sper să reuşim mâine să câştigăm. Suntem pregătiţi de meci, chiar dacă în această perioadă nicio echipă nu e la capacitate maximă din punct de vedere fizic. Cu cât mai mulţi jucători avem la dispoziţie, cu atât mai mare este avantajul pentru un antrenor. Sunt convins că Bîrligea şi Alibec pot juca împreună pe teren. Cel mai important lucru pentru noi este că valoarea lotului creşte odată cu toate sosirile la echipă. Nu ne aşteptăm la multe schimbări din partea CFR-ului faţă de ultimul meci direct din sezonul precedent. Va fi un joc disputat, cum sunt toate duelurile cu CFR Cluj”

Dan Petrescu (CFR Cluj): „Eu mereu sunt pregătit, sper şi jucătorii să fie pregătiţi. De la 7 până la 21 de ani am venit şi m-am antrenat în acest loc. Este un stadion frumos, gazon excelent, tribune superbe, chiar dacă îmi este puţin dor de vechiul stadion. Avem 5 jucători absenţi, dar aceasta nu este o scuză, jucăm ca întodeauna să câştigăm trofeul. Jocurile de pregătire sunt diferite de cele oficiale. Am folosit mulţi jucători în partidele de verificare. Anul acesta şi noi şi FCSB avem probleme în ceea ce priveşte jucătorii under. Când o echipă câştigă două campionate la rând, e normal ca ei să fie principalii favoriţi la titlu. Asta nu înseamnă că vor câştiga campionatul, dar pleacă cu prima şansă”.