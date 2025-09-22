Sari direct la conținut
SuperLiga: Când va avea loc derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Programul etapei #12

Universitatea Craiova. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 12 din SuperLiga, rundă în care se va disputa și derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova.

Meciul va avea loc duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30.

SuperLiga, programul etapei #12

  • Vineri, 3 octombrie

Ora 20:30 / Unirea Slobozia – Dinamo București

  • Sâmbătă, 4 octombrie

Ora 15:00 / Csikszereda – Universitatea Cluj
Ora 17:30 / FC Argeș – Petrolul Ploiești
Ora 20:30 / Rapid București – Farul Constanța

  • Duminică, 5 octombrie

Ora 15:00 / CFR Cluj – FC Hermannstadt
Ora 20:30 / FCSB – Universitatea Craiova

  • Luni, 6 octombrie

Ora 17:30 / Oțelul Galați – Metaloglobus
Ora 20:30 / FC Botoșani – UTA Arad.

Toate partidele vor fi transmise în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

