SuperLiga: Care a fost unsprezecele ideal al ultimei etape

Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece. Iată cum arată echipa ideală a etapei a 13-a din SuperLiga, potrivit lpf.ro.

PORTAR

George Gavrilaș (FC Metaloglobus București) – A fost învins doar din penalty. A contribuit din plin la prima victorie izbutită de Metaloglobus în SuperLigă.

FUNDAŞI

Cristian Manea (FC Rapid) – Excelent în defensivă și eficient în ofensivă. A marcat primul său gol din acest sezon.

Paul Papp (Petrolul Ploiești) – A fost stâlpul defensivei prahovenilor. Experiența lui reprezintă un mare avantaj pentru ploieșteni.

Lars Kramer (FC Rapid) – Integralist incontestabil în cea mai bună defensivă din campioat. A avut o nouă prestație consistentă.

Florin Ștefan (Universitatea Craiova) – A arătat că poate fi oricând o soluție pentru Mirel Rădoi. A oferit două pase decisive.

MIJLOCAŞI

Alexandru Cîmpanu (FC Botoșani) – Intrat la pauză, a schimbat jocul echipei. A marcat un gol de generic și a pasat decisiv pentru a doua reușită a moldovenilor.

Pedro Nuno (Oțelul Galați) – Pe lângă golul marcat, a participat la majoritatea acțiunilor ofensive inițiate de gălățeni.

Soufiane Jebari (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A marcat un gol spectaculos, primul din cariera sa în SuperLigă.

Hervin Ongenda (FC Botoșani) – Continuă evoluțiile formidabile! Gol și pasă decisivă pentru o victorie mare.

ATACANŢI

Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) – Gol și pasă de gol. A pus multă presiune pe adversari.

Andrezinho (Oțelul Galați) – Gol și penalty scos. Este un jucător care se remarcă în fiecare meci.

ANTRENORUL ETAPEI

Leo Grozavu (FC Botoșani – FOTO) – Botoșănenii trec printr-o perioadă de vis! Conduși excelent de pe bancă, moldovenii au câștigat și pe ,,Cluj Arena” și și-au păstrat prima poziție din clasament.