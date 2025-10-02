SuperLiga: Cătălin Cîrjan ia în serios rolul de lider al lui Dinamo: „Îmi doresc să trag echipa după mine”

Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo București, a vorbit despre obiectivele sale din acest sezon, înainte de meciul cu Unirea Slobozia.

„Câinii” ocupă locul 5 în SuperLiga, cu 20 de puncte după 11 etape, iar Cîrjan a contribuit cu două goluri și cu trei pase decisive la reușitele echipei lui Zeljko Kopic.

Cătălin Cîrjan: „Îmi doresc să câștig ceva cu Dinamo, să trag echipa după mine”

„Îmi doresc să fie anul meu, să dau tot ce am mai bun pentru Dinamo. Știu ce responsabilitate am pentru că sunt căpitanul echipei. Îmi doresc să trag echipa după mine, să arăt din ce în ce mai bine și îmi doresc să câștig un trofeu cu Dinamo anul acesta.

Gândul meu în acest moment este doar la Dinamo. Nu mă gândesc la o plecare. Anul trecut m-am bucurat foarte mult de sezonul pe care l-am avut. Îmi doresc să câștig ceva cu Dinamo și după poate o să mă gândesc la o plecare. Dar în momentul ăsta îmi doresc să câștig multe titluri cu Dinamo”, a declarat Cătălin Cîrjan, potrivit golazo.ro.

Partida cu Unirea Slobozia va avea loc vneri, la Clinceni, de la ora 20:30. Gruparea e una dintre revelațiile acestui sezon: se află pe locul 6, cu 18 puncte.

„Am făcut o analiză, au o echipă bună. Niciun meci din Liga 1 nu este ușor. La fiecare partidă mergem cu gândul să dăm tot ce avem mai bun. Nu putem să ne culcăm pe o ureche și să spunem că suntem mai buni. Trebuie să mergem concentrați și să dăm tot ce avem mai bun”.