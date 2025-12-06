SuperLiga: Câți spectatori vor fi la derbiul FCSB-Dinamo de sâmbătă seară, potrivit lui Mihai Stoica / „Sunt cifre bune”

Derby-ul FCSB – Dinamo, din etapa a 19-a din SuperLiga, se joacă sâmbătă, de la 20:30, notează Prima Sport.

Înaintea acestui derby, FCSB se află pe locul 9, cu 24 de puncte, venind după două remize consecutive, 1–1 cu Petrolul şi 3–3 cu Hermannstadt, urmate de o victorie importantă în deplasare la Farul. Roş-albaştrii caută un nou succes pentru a rămâne aproape de zona play-off-ului

De cealaltă parte, Dinamo ocupă locul 3 cu 34 de puncte, la 4 „lungimi” de liderul Rapid şi la 2 de Botoşani. Alb-roşiii traversează o formă excelentă, fiind neînvinşi din 19 octombrie şi având victorii solide în ultimele etape, care le consolidează statutul de echipă în ascensiune.

Cu o zi înainte de meci, MM Stoica a fost prezent în studio-ul emisiunii Fotbal Show, acolo unde a oferit mai multe declaraţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a estimat că la ora fluierului de start a meciului, în tribunele „Arenei Naţionale” vor fi prezenţi aproximativ 30.000 de spectatori.

„Vor fi între 25.000 şi 30.000 de spectatori. Pentru decembrie sunt cifre bune” , a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate pentru Prima Sport.