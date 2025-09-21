SuperLiga: Ce a spus patronul lui CFR Cluj despre viitorul antrenorului, după un nou pas greșit al echipei

Ioan Varga a făcut o serie de declarații după remiza dintre CFR Cluj și UTA Arad, scor 1-1, al optulea meci consecutiv fără victorie pentru echipa sa în Superligă.

Cu un singur succes în 10 etape, CFR Cluj este la nouă puncte de zona de playoff.

Pentru antrenorul Andrea Mandorlini, adus după eșecul usturător cu Hacken, este al treilea meci fără victorie în campionat de când a preluat echipa. Chiar și așa, patronul spune că postul lui „nu este în pericol”.

„Sunt mulțumit de jocul echipei din a doua repriză. Într-adevăr, rezultatul nu este cel dorit, dar felul în care am arătat îmi dă speranțe pentru meciurile care urmează, în special derby-ul cu Universitatea Cluj de săptămâna viitoare. Postul lui Mandorlini nu e în pericol, nu se poate vorbi despre așa ceva, am încredere în el. E un antrenor experimentat, e mai dur cu jucătorii la antrenamente, dar nu se pune problema să existe nemulțumiri din partea cuiva”, a declarat Ioan Varga, potrivit Digisport.ro.