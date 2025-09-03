SuperLiga: Ce amenzi au primit Dinamo și U Cluj după incidentele de la meciul direct / Deciziile Comisiei de Disciplină

FC Dinamo şi Universitatea Cluj au fost sancţionate de Comisia de Disciplină din cadrul FRF ca urmare a incidentelor de la meciul direct.

Din cauza comportamentului suporterilor, mai exact pentru introducerea în stadion de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele prevăzute mai sus spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, Universitatea Cluj a primit o penalitate sportivă de 5.000 lei şi Dinamo a primit o penalitate sportivă de 11.250 lei, scrie News.ro.

Alte sancţiuni decise miercuri de Comisia de Disciplină a FRF: