SuperLiga: Ce echipă este favorită să câștige titlul în România, potrivit unui studiu pe date tehnice

FCSB, campioana entitre, este considerată favorită să câştige un nou titlu, al treilea consecutiv, în Superliga României, potrivit unui studiu publicat de Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centrul Internaţional pentru Studii Sportive), cu sediul în oraşul elveţian Neuchâtel, scrie Orange Sport.

Modelul de calcul al CIES a ţinut cont de variabile sportive (precum pase în jumătatea adversă), economice (sumele investite în transferuri) şi demografice (numărul de minute şi nivelul meciurilor disputate de jucători în sezonul trecut).

FCSB este creditată cu şanse de 47,9% pentru un nou titlu, urmată de Dinamo (15,7%), CFR Cluj (11,8%), Rapid (8,8%), în timp ce liderul actual, Universitatea Craiova, are doar 7,1% şanse.

După opt etape, Universitatea Craiova conduce în clasament, cu două puncte avans faţă de Rapid (2), cinci faţă de Dinamo (3), 14 faţă de FCSB (13) şi CFR Cluj (14), care are însă un joc mai puţin disputat.

La nivel internaţional, Steaua Roşie Belgrad (Serbia) este echipa cu cele mai mari şanse de a cuceri titlul naţional (76,2%), urmată de Paris Saint-Germain (Franţa) – 73,0%, Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) – 70,6%, Ferencvárosi TC (Ungaria) – 64,6%, NK Celje (Slovenia) – 63,4%, Celtic Glasgow (Scoţia) – 63,3%, Dinamo Zagreb (Croaţia) – 63,2%, Bayern München (Germania) – 61,4%.

În Premier League, Liverpool FC, campioana entitre, este favorită la un nou trofeu (28,9%), urmată de Arsenal (18,8%), Chelsea (16,2%) şi Manchester City (14,4%).

În La Liga, Real Madrid are şanse mai mari decât rivala FC Barcelona, campioana entitre (40,6% faţă de 29,6%), în timp ce Atletico Madrid ocupă locul trei (22,1%).