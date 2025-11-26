SuperLiga: Ce spune Sorin Cârțu despre căderea de formă a unui atacant de la U Craiova / „E un jucător cu calitate, trebuie să-şi revină”

În primele luni petrecute în Bănie, fotbalistul transferat de la Śląsk Wrocław pentru un milion de euro s-a integrat rapid şi a marcat goluri importante atât în campionat, cât şi în preliminariile UEFA Conference League, notează Prima Sport.

Forma lui s-a schimbat însă treptat. Al-Hamlawi nu a mai reuşit să înscrie de trei luni, iar această perioadă dificilă a ridicat semne de întrebare. Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al oltenilor, consideră că problemele personale ar putea sta la baza scăderii de randament.

Familia atacantului palestinian l-a însoţit la Craiova în prima parte a şederii sale, iar distanţa care a apărut apoi faţă de cei apropiaţi i-ar fi afectat moralul şi confortul.

”Şi pe mine mă îngrijorează!”

„Şi pe mine mă îngrijorează, ştii părerea mea despre atacant, cartea de vizită a atacantului e golul. Cum îl dă, cu capul, cu mâna, să fie acolo, să o bage în poartă. Atacantul trebuie să o bage în poartă. Acum poate trece şi el…

A avut o perioadă foarte bună atunci, însă, se pare că şi anturajul în care a trăit la vremea respectivă, erau împreună, familia se simţea bine. Ştii cum sunt ei, sentimentali, sunt foarte legaţi în familie. Poate a avut şi o cădere din punctul ăsta de vedere. Noi îl aşteptăm. Avem încredere, e un jucător cu calitate, trebuie să-şi revină.

Completează bine Etim. Goluri, pase. E bine să fie competiţia asta. În zona aia poate să joace şi Baiaram.”, a declarat Sorin Cârţu, la Prima Sport.