SuperLiga: CFR Cluj riscă să fie depunctată / Reacția patronului

CFR Cluj, aflată la acest moment pe locul 12 în SuperLiga, riscă să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor, scrie ProSport.

Fosta campioană a României se confruntă cu probleme financiare, astfel că atât jucătorii, cât și alți angajați din cadrul clubului, au mai multe restanțe salariale.

Sursele ProSport susțin că echipa din Gruia a fost luată în vizor de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, care ar putea să o depuncteze cu două puncte.

Patronul Neluțu Varga a confirmat informația, dar omul de afaceri este optimist că, în perioada următoare, CFR Cluj se va redresa, din punct de vedere financiar, și nu se va ajunge să primească o astfel de sancțiune.

„Sincer, nu cred că se va întâmpla asta, pentru că se rezolvă problemele financiare. Deci aveți răbdare. Se rezolvă! Am anunțat FRF-ul. Deci se vor rezolva problemele! Nu cred că se va întâmpla asta. Și, dacă se va întâmpla asta, nu moare nimeni! Asta este! Trecem printr-un moment mai greu, dar o să ne revenim”, a declarat Varga.

Rumătorul meci din SUperLiga al CFR Cluj va fi pe 23 noiembrie, acasă, cu echipa aflată acum pe primul loc, Rapid București.

