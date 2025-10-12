SuperLiga: Cinci jucători din campionatul intern, scoși din calcule pentru meciul cu naționalei cu Austria

România are şansa de a da calculele peste cap în Grupa H, cu o victorie împotriva Austriei. „Tricolorii” vin după o victorie în amicalul cu Moldova, rezultat care a mai şters din dezamăgirea de la partidele din luna septembrie, înfrângerea cu reprezentativa Canadei şi egalul obţinut în Cipru, la Nicosia, scrie Orange Sport.

Mircea Lucescu a anunţat lotul celor 23 de jucători pe care se va baza la partida de duminică seară. Printre „tricolorii” care nu au prins loc pe listă se numără cinci jucători din Superliga şi unul care evoluează în străinătate.

Cristi Manea, Raul Opruţ, Cătălin Cîrjan, Alex Dobre şi David Miculescu sunt fotbaliştii din Superliga care nu vor juca împotriva Austriei.

Bogdan Racoviţan este singurul stranier care va absenta de la partida de pe Arena Naţională.

Lotul anunţat de Mircea Lucescu pentru partida cu Austria



PORTARI: Ionuţ RADU (Celta Vigo), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese)

FUNDAŞI: Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIŢĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)

MIJLOCAŞI: Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Adrian ŞUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUŢAN (Aris Salonic), Ianis HAGI (Alanyaspor), Florin TĂNASE (FCSB), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor)

ATACANŢI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Daniel BÎRLIGEA (FCSB)