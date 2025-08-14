SuperLiga: Cine arbitrează meciurile de vineri, din etapa a 6-a
Arbitrii Sorin Vadana şi Sebastian Colţescu vor conduce la centru partidele care se vor disputa, vineri, în etapa a şasea a Superligii, scrie News.ro.
Brigăzile de la cele două confruntări:
Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti, ora 19.00
Arbitri: Sorin Vadana – Alexandru Cerei, Mircea Orbuleţ – Robert Avram
Arbitri VAR: Andrei Chivulete, Cristina Trandafir
Observatori: Liviu Ciubotariu, Ion Căţoi
Dinamo – UTA Arad, ora 21.30
Arbitri: Sebastian Colţescu – Adrian Popescu, Cristian Ilinca – Andrei Moroiţă
Arbitri VAR: Adrian Viorel Cojocaru, Marius Badea
Observatori: Dan Victor Berbecaru, Mircea Călin
