SuperLiga: Conducerea Rapidului a dezvăluit de ce l-a ales pe Costel Gâlcă

Costel Gâlcă a devenit noul antrenor principal al Rapidului, iar Victor Angelescu, acționar minoritar al clubului, a vorbit într-o conferință de presă despre motivele care au dus la această numire.

„Mă bucur foarte mult că am ajuns la o înţelegere cu Costel Gâlcă, ni l-am dorit foarte mult. A fost primul antrenor cu care am luat legătura în momentul în care am decis că trebuie să schimbam antrenorul. Avem foarte mare încredere în el şi credem că anul acesta vom aduce mult mai multe zâmbete pe chipurile rapidiştilor”, a declarat Victor Angelescu, potrivit Orangesport.ro.

El a spus că își dorește o colaborare cât mai îndelungată cu actualul tehnician al echipei.

„Sper să colaborăm cât mai mult timp, pe o durată cât mai mare. Ne doream foarte mult să avem un antrenor serios şi dedicat şi am luat în calcul şi stilul de joc al echipelor pe care le-a antrenat Costel Gâlcă înainte. Ne-am dorit un antrenor care să joace ofensiv, care să fie pe placul Rapidului”, a adăugat Angelescu.

Acționarul minoritar al Rapidului consideră că Gâlcă „a întrunit cam toate condițiile” pentru a deveni antrenorul Rapidului.

„Din ce am putut noi să vedem, e un antrenor care se potriveşte cu ceea ce ne doream noi la club. Cred că a întrunit cam toate condiţiile, e un antrenor serios, care a avut rezultate în trecut, fost mare jucător şi, repet, un antrenor căruia îi place să joace un fotbal ofensiv şi acesta cred că a fost principalul criteriu”, a conchis Victor Angelescu.

Costel Gâlcă îl înlocuiește la cârma echipei pe Marius Șumudică, cu care Rapidul s-a clasat pe locul al 5-lea în ediția încheiată recent a Superligii. Fostul component al Generației de Aur era liber de contract din ianuarie, când s-a despărțit de Universitatea Craiova.