SuperLiga: Gâlcă înainte de Dinamo – Rapid: „Un derby ce trebuie câștigat din toate punctele de vedere”

Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat derby-ul cu Dinamo, din etapa a 13-a a SuperLigii.

Dinamo-Rapid se joacă pe 19 octombrie (duminică), de la ora 20:30.

Înaintea derby-ului din SuperLigă, Costel Gâlcă a descris adversara Dinamo ca fiind o echipă cu un joc agresiv și care verticalizează foarte mult, relatează DigiSport.ro.

„Dinamo arată bine, e o echipă cu agresivitate. Dorește tot timpul să-și impună jocul. E o echipă care verticalizează foarte mult. Ne dorim să câștigăm, să facem un meci bun, știm că nu va fi ușor. Avem un joc de echipă care se poate impune. Pentru mine e un derby care trebuie câștigat din toate punctele de vedere”.

„E important pentru noi faza defensivă, dar și faza de atac. Trebuie cât mai mulți jucători să participe la faza defensivă. (…) În multe momente m-am inspirat de la antrenori cunoscuți ca Guardiola, Luis Enrique. E complicat să punem în practică. Noi mai mult ne adaptăm la ceea ce vedem la ei”, a spus Gâlcă pentru Digi Sport.

Și cei de la Dinamo, și cei de la Rapid au un moral bun înaintea meciului direct: Dinamo a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 12-a a SuperLigii, în timp ce Rapid a câștigat meciul cu Farul, scor 3-1.