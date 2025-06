SuperLiga: Costel Gâlcă, prezentat oficial în Giulești / „Nu voi săruta steagul Rapidului”

Costel Gâlcă (53 de ani) a fost prezentat oficial ca antrenor al Rapidului, în cadrul unei conferințe de presă. Alături de Gâlcă a a fost și Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, scrie GOLAZO.ro.

Fostul internațional a semnat un contract valabil până în 2027 cu giuleştenii. „Sunt bucuros că fac parte din acest club. Îmi doresc ca acest an să fie unul foarte bun, cu satisfacții, să aducem rezultate și să ne bucurăm cu toții”, a spus Gâlcă.

„Cunosc lotul Rapidului, știam că are jucători foarte buni, tineri, de viitor și nu o să ascund că îmi doresc ca mulți dintre ei să ajungă la echipa națională prin jocul pe care îl vom presta. Mie îmi place să am un joc ofensiv, să mă impun, să am o echipă reactivă, care să poată face pressing cu intensitate, pentru că acesta este fotbalul modern”, a mai declarat antrenorul.

Legat de transferuri, Gâlcă spune că nu este adeptul marilor schimbări, iar dacă va aduce mulți jucători, aceștia vor fi greu de integrat,

„Lotul a fost stabilit deja pentru reunire. Mai sunt jucătorii U21, care sunt cu echipa națională, mai e Jambor de venit. Sunt 27 de jucători la reunire și e important ca pe acei jucători să îi putem integra cât mai repede, pentru că ei sunt prima opțiune pentru noi”.

Costel Gâlcă a declarat că lotul mai are nevoie de un atacant, care să creeze concurență cu Burmaz și Koljic. Apoi ar mai fi nevoie de un fundaș central.

Legat de relația cu fanii, dat fiind trecutul său la Steaua și la FCSB, a spus: „Cred că în viața mea de sportiv am vorbit cu respect față de cluburi și de jucători”. Acesta subliniază însă că nu va săruta steagul Rapidului, precum a făcut Dan Petrescu în trecut: „Acest lucru nu o să-l fac pentru că nu demonstrez nimic dacă sărut steagul Rapidului sau înjur altă echipă”.