SuperLiga: Csikszereda – Metaloglobus, meci între echipele de pe ultimele două locuri

Meciul FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Metaloglobus București are loc luni, 22 septembrie de la ora 18.00, fiind o bătălie între echipele aflate pe ultimul loc al clasamentului la acest moment în SuperLiga.

Trei remize au înregistrat ciucanii în campionatul curent, toate pe teren propriu. Interesant, în trei dintre cele cinci meciuri jucate acasă au beneficiat de autogol (Sivis – Dinamo, Stevanovic – Universitatea Craiova, Pantea – FCSB), notează lpf.ro.

Deși au scos doar un punct din postura de vizitatori, 2-2 cu FC Hermannstadt, bucureștenii au marcat în toate cele patru partide disputate în deplasare.

Cele două echipe s-au mai întâlnit doar în liga secundă, ultima confruntare având loc pe 5 mai 2025, FK Csikszereda – Metaloglobus 2-3 (Babati, Jebari / Y. Zakir, A. Sîrbu, A. Irimia).

Sunt echipele cu cele mai slabe defensive din primele nouă runde, FK Csikszereda – 20 de goluri încasate, Metaloglobus – 19 goluri primite.

26 de jucători au bifat minute pentru gruparea din Miercurea Ciuc, dintre care 23 au debutat pe prima scenă în acest sezon.

Mihai Teja s-a bazat pe 25 de fotbaliști, doi dintre ei fiind integraliști (George Gavrilaș, Andrei Sava).

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.