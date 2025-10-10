SuperLiga: Csikszereda s-a dezlănțuit înaintea restanței cu CFR

Csikszereda Miercurea Ciuc va primi vizita celor de la CFR Cluj, într-un meci restant din cadrul etapei a 5-a din SuperLigă.

În această pauză competițională (generată de meciurile echipelor naționale), „Ciucanii” au disputat vineri o partidă de pregătire, pe care au câștigat-o la scor, relatează DigiSport.ro.

Mai exact, Csikszereda Miercurea Ciuc a jucat un meci amical cu cei de la Câmpulung, formația aflată pe ultimul loc al ierarhiei din liga secundă, pe care l-a câștigat de o manieră categorică, scor 6-0.

Înaintea restanței cu CFR Cluj, Csikszereda se află pe locul al 15-lea al clasamentului din SuperLigă (penultimul), cu opt puncte. De partea cealaltă, CFR ocupă poziția a 12-a a ierarhiei, cu 12 puncte.