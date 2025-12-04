SuperLiga: Dan Nistor și Alexandru Chipciu semnează: „Suntem în discuții avansate”

Dan Nistor, de la U Cluj, în meciul cu Metloglobus, disputat pe 7 noiembrie 2025 pe Cluj Arena. FOTO: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Radu Constantea, președintele clubului Universitatea Cluj, a anunțat că experimentații Alexandru Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani) sunt aproape de a semna noi contracte cu gruparea ardeleană.

În acest sezon, Nistor a marcat 3 goluri și a livrat 4 pase decisive în 17 partide, în timp ce Chipciu a jucat în 19 meciuri.

Dan Nistor și Alexandru Chipciu își prelungesc contractele cu Universitatea Cluj

„Cred că o să încercăm să facem 1-2 transferuri în iarnă. De plecări nu s-a discutat, o să vedem după aceste meciuri. Cu siguranță cred că și Murgia a avut alte așteptări de la el. Sperăm să-și revină cât mai repede și să fie jucătorul pe care l-am văzut anul trecut la Hermannstadt. A avut o mică accidentare, acum a început să participe la antrenamente.

Suntem în discuții avansate de a prelungi încă un sezon cu Nistor și Chipciu, contractele lor expiră în vara lui 2026, dar deja am inițiat discuții și sunt avansate”, a spus Radu Constantea, potrivit fanatik.ro.

Sezon sub așteptări pentru U Cluj

După ce a terminat pe locul 4 în play-off-ul sezonului precedent, U Cluj a ratat în acest sezon calificarea în grupele Conference League, iar în SuperLiga se află pe locul 10, cu 24 de puncte după 18 etape.

„Cred că primele 4 echipe au un număr de puncte importante, nu va fi ușor să intrăm în play-off. Trebuie să ținem cont că sunt echipe importante și în spatele nostru. Important e să acumulăm cât mai multe puncte până la finalul acestui an calendaristic. Cred că ne luptăm, totuși, până la final.

Sigur că ar fi o dezamăgire, dar nu ar fi dramatic din perspectiva financiară. Trebuie să fim corecți și conștienți că nu suntem o echipă care să aibă pretenții să fie în fiecare an în play-off. Indiferent de rezultate, eu cred că se va juca până la final accesul în play-off, se poate întâmpla orice”, a mai spus Constantea.

După meciul cu Sepsi din Cupa României, Universitatea Cluj se va duela pe 7 decembrie cu FC Hermannstadt, de la ora 15:00, în etapa #19 din SuperLiga.