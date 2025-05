SuperLiga: Dan Petrescu, mesaj pentru patron: „Pentru Europa League trebuie să investim mai mult”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a explicat de ce gruparea ardeleană nu a reușit să ajungă în faza principală a unei competiții europene în acest sezon.

Înainte de partida cu FCSB, care va avea loc vineri, de la ora 20:30, Petrescu a afirmat că Pafos, echipa care a eliminat-o pe CFR în play-off-ul Conference League, are „un buget de 5 ori mai mare”.

Dan Petrescu: „Pafos are un buget de 5 ori mai mare decât al nostru”

„Dacă mă aflu aici înseamnă că mă simt bine. A fost un sezon foarte greu, nu fantastic, dar bun. Dacă luam dubla era fantastic. Am fost de departe cea mai spectaculoasă echipă. CFR a jucat cel mai frumos fotbal. În mai, anul trecut, era o echipă, iar acum este altă echipă.

Chiar dacă în cupele europene s-a spus că a fost un dezastru, Pafos a câștigat titlul și Cupa în Cipru și au un buget de 5 ori mai mare decât al nostru. N-ați vrea să știți ce salarii au acolo. Dacă vă spun, vă speriați.

Pe mine nu mă interesează că jocul cu FCSB nu are miză. Eu o să bag o echipă să câștig. Mă aștept să văd și la ei același lucru. Sigur vor juca Olaru, Lixandru, Șut.. mă aștept să-i văd pe majoritatea, chiar dacă vor mai odihni din jucători”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă, citat de fanatik.ro.

Dan Petrescu: „Noi suntem cu Renault și ăia au Mercedes”

Antrenorul a explicat că CFR Cluj are nevoie de investiții pentru a putea concura la cel mai înalt nivel. Este sigur că FCSB va reuși să repete parcursul european excelent din acest sezon.

„N-am nicio asigurare din partea patronului pentru transferuri, dar încă nu am discutat. Despre revenirile lui Burcă și Muhar eu știu tot din presă, alte informații nu am. Mie-mi place, într-adevăr, să am jucători pe care-i cunosc.

Cu puțin noroc putem ajunge în Conference League. Pentru Europa League trebuie să investim mai mult. FCSB l-a vândut pe Coman, în rest doar au adus jucători. Asta e realitatea, dacă Petrescu are jucători cu care să lucreze va face treabă. Nici cu bani nu ai siguranța că vei reuși, dar fără bani sigur nu se poate”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.

Dacă la anul se va vrea din nou să refacem echipa, eu nu am o problemă, dar și cerințele să fie mai mici. FCSB poate repeta sezonul european din acest an 150%, ei doar cumpără, n-am auzit să vândă ceva. Sigur vor fi în grupe. Sper ca mai multe echipe să facă asta. Când i-am bătut pe ăia din Franța (Rennes), unde jucau cel mai bun jucător din lume acum, de la Barcelona (n.r. – Raphinha) și Camavinga, ne-au făcut de rușine.

Noi suntem cu Renault și ăia au Mercedes. Dacă noi aveam Mercedes și ei Renault și pierdeam, mai ziceam. Deocamdată la CFR nu s-a întâmplat. Echipa asta care ne-a eliminat (n.r. – Pafos) a câștigat campionatul și cupa și continuă să cheltuie”, a mai spus Petrescu.

CFR Cluj a câștigat Cupa României și va termina pe locul 2 în play-off. Echipa din Gruia va juca în preliminariile Europa League.