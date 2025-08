SuperLiga: Decarul FCSB, Florin Tănase, după înfrângerea cu Dinamo: Prea multe greșeli ca să putem câștiga / El acuză și arbitrajul

Jucătorul Florin Tănase a afirmat sâmbătă seară că formația sa, FCSB, face prea multe greșeli în ultima perioadă pentru a putea câștiga. Tănase a acuzat și arbitrajul de la meciul cu Dinamo, pierdut cu scorul de 3-4, în SuperLiga.

„Atmosfera n-are cum să fie bună. Am pierdut din nou. Cred că facem prea multe greşeli ca să putem câştiga, plus multe greşeli din partea arbitrilor contra noastră. Cazi, penalty dictat. Nu-i mai înţelegi, re doare capul! Ăla e penalty, ţinere reciprocă? Să ne explice şi nouă! Nici n-a căzut, nici n-a cerut penalty. După, Baba deposedează corect, am văzut de la 30 de metri, iar el fluieră. E clar că fluieră cu intenţie! Ce să vorbeşti cu ei, că îţi iei galben, n-ai ce să vorbeşti cu ei. Vreau să le cerem scuze în primul rând fanilor, suntem într-o situaţie foarte grea. Ei au arătat că ne susţin. Le cerem să o facă în continuare, pentru că avem cea mai mare nevoie de ei acum. Normal că e greu, sunt obişnuit să câştig împotriva lui Dinamo, nu să pierd. Asta e, trebuie să schimbăm ceva, pentru că nu merge aşa”, a spus mijlocaşul FCSB, conform News.ro.

Echipa bucureşteană Dinamo a învins sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia campioană, FCSB, în etapa a patra din SuperLigă, după un meci cu patru penalty-uri transformate.

Dinamo bifează prima victorie în campionat împotriva FCSB, după cinci ani şi zece înfrângeri consecutive.