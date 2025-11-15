SuperLiga: Detalii despre accidentarea lui Alexandru Musi. Jucatorul lui Dinamo a ratat meciul cu naționala de tineret a Finlandei

Naționala de tineret a României a fost învinsă de selecționata similară a Finlandei cu 2-0, vineri, în deplasare, și se pregătește pentru duelul cu Spania, cea mai puternică echipă din grupă.

În duelul de vineri de la Turku, selecționerul Costin Curelea nu s-a putut baza pe Alexandru Musi.

„Alexandru Musi a resimțit dureri la ultimul antrenament al tricolorilor și, pentru a nu risca o accidentare mai gravă, acesta va fi menajat în partida de astăzi și nu se află în lot”, a anunțat Federația Română de Fotbal înaintea meciului cu Finlanda.

GSP susține că jucătorul lui Dinamo are șanse mari să fie apt pentru duelul cu Spania, de marți, de la ora 18. Partida va avea loc pe Stadionul Municipal din Sibiu.

Potrivit publicației, Musi a resimțit dureri la coapsă de acum circa două zile și nu s-a antrenat normal, ci a intrat doar în sală.

Lotul naționalei U21 pentru dubla cu Finlanda și Spania: