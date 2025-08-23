SuperLiga: Dinamo a dat lovitura pe Cluj Arena. Alex Pop a spart gheața în sfârșit

Dinamo București s-a impus pe terenul Universității Cluj, sâmbătă seară, scor 1-0, în a șaptea etapă din Superliga României.

Duelul de pe Cluj Arena părea că se îndreaptă spre o remiză, însă Alex Pop a punctat decisiv în minutul 89. A fost primul gol în tricoul lui Dinamo pentru jucătorul transferat de la Oțelul Galați la începutul anului.

Pop, care a fost format chiar de U Cluj, fusese la un pas să deschidă scorul în minutul 82, însă reușita fotbalistului născut la Buenos Aires a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Cu această victorie, Dinamo București a urcat pe locul 5 în Superliga României, însă suntem abia la jumătatea etapei. „Câinii” au adunat 12 puncte în șapte partide (trei victorii, trei remize și o înfrângere).

U Cluj a rămas la nouă puncte, pe poziția a 8-a. „Șepcile roșii” au înregistrat până acum două victorii, trei remize și două înfrângeri.