SuperLiga: Dinamo a stabilit primele pentru titlu. Jucătorii vor împărți o sumă imensă dacă iau campionatul

Dinamo are voie să aplice pentru licența europeană, după ce insolvența a devenit numai o parte a trecutului. Clubul bucureştean țintește sus în acest sezon, scrie DigiSport.ro.

Conducerea a inclus și bonusuri consistente pentru a recompensa performanța sportivă. Din informațiile DigiSport.ro, fotbaliștii lui Kopic vor împărți un pot în valoare de 500.000 de euro în cazul în care vor obține titlul în SuperLigă.

Există prime și pentru Europa League, Conference League, dar și pentru locul 5. Un loc în Europa League înseamnă 300.000 de euro, iar Conference e cu 100.000 mai puțin. Ultima treaptă din top 5 este recompensată de roș-albi cu numai 50.000 de euro.

La FCSB, regimul recompenselor e cu totul altul. Becali nu acordă stimulente pentru victoriile obținute în timpul sezonului, cum se întâmplă, de exemplu, și la Dinamo. Dar primele de performanță sunt uriașe. Fotbaliștii pot lua și 200.000 de euro dacă roș-albaștrii intră în Europa League, explică DigiSport.ro.