SuperLiga: Dinamo, Farul și Gloria Buzău, sancționate de Comisia de Disciplină a FRF

Membrii Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal au decis, în ședința de miercuri, sancționarea cluburilor Dinamo București, Farul Constanța și Gloria Buzău în urma incidentelor petrecute la partidele din Superliga României.

Pentru incidentele de la partida Dinamo – Farul Constanța, scor 0-2, din cadrul etapei a 27-a a Superligii, echipa gazdă a primit o penalitate sportivă de 15.000 de lei, iar oaspeții o amendă de 5.000 de lei, anunță LPF pe site-ul oficial, potrivit Agerpres.

„SC Dinamo vs. FCV Farul Constanța – Incidente – În temeiul art. 83.7, raportat la art. 44 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art. 83.2.b, coroborat cu art. 82.2 din RD, se sancționează clubul FCV Farul Constanța cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.

În cadrul aceleiași ședințe s-a hotărât sancționarea cu avertisment și penalitate sportivă de 5.000 de lei a echipei Gloria Buzău, în urma meciului disputat, la Sibiu, cu AFC Hermannstadt, scor 2-1 pentru gazde, în etapa a 28-a a Superligii.

„AFC Hermannstadt vs. AS FC Buzău – Incidente – În temeiul art. 83.7 din RD, se sancționează clubul AS FC Gloria Buzău cu avertisment și penalitate sportivă de 5.000 lei”, precizează sursa citată.

Pentru judecarea incidentelor din timpul partidei FCSB – Dinamo, scor 2-1, în etapa a 28-a, Comisia de Disciplină a stabilit ca termen data de 5 martie.