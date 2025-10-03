SuperLiga: Dinamo învinge Unirea Slobozia în condiții dificile de joc și se apropie la un singur punct de prima poziție

Dinamo București s-a impus împotriva echipei Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat vineri, în etapa a 12-a din SuperLiga.

Unirea Slobozia – Dinamo București 0-1

Partida de la Clinceni s-a jucat în condiții foarte dificile, din cauza unui cod portocaliu de ploaie și vânt. „Câinii” au forțat deschiderea scorului în prima repriză, însă nu au reușit trimită mingea în poarta lui Gurău.

Ploaia s-a oprit în repriza secundă, suprafața de joc a arătat mai bine, iar Dinamo a marcat în minutul 65 prin Stipe Perica. Intrat pe teren în locul lui Pop, croatul a fost pe fază la un șut ratat al lui Mărginean și a lovit decisiv cu capul.

Și Alexandru Musi a înscris, în minutul 75, însă reușita sa a fost anulată pentru un henț comis de Soro.

Grație acestui succes, Dinamo a acumulat 23 de puncte și a urcat pe locul 2 în clasament, la un singur punct în spatele celor de la Universitatea Craiova. Liderul va juca în această etapă împotriva campioanei FCSB. De cealaltă parte, Unirea Slobozia rămâne cu 18 puncte și ocupă locul 6.

