SuperLiga: Dinamo urcă pe podium după victoria cu FC Hermannstadt
Dinamo București s-a impus în fața echipei FC Hermannstadt, scor 2-0, într-un meci disputat sâmbătă, pe Arena Națională, în etapa a opta din SuperLiga.
Dinamo București – FC Hermannstadt 2-0
Căbuz a avut mai multe intervenții în prima parte a jocului, însă nu a mai putut face nimic în minutul 48. Portarul sibienilor a blocat lovitura de cap a lui Boateng, însă a fost învins de Karamoko.
Fundașul central Boateng a urcat în atac în minutul 73, a combinat cu Cîrjan, a intrat din nou în posesia balonului și a marcat cu un șut la colțul scurt.
Echipa antrenată de Zeljko Kopic a înregistrat patru victorii și o remiză în ultimele cinci etape, astfel că a ajuns la un total de 15 puncte și a urcat pe locul 3 în clasament.
De cealaltă parte, FC Hermannstadt rămâne doar cu victoria din runda precedentă și ocupă locul 11, cu 7 puncte.
Au evoluat echipele:
- Dinamo: Epassy – Ikoko (Bordușanu ’87), Boateng, Stoinov, Opruț – Mihai (Kyriakou ’86), Gnahore, Cîrjan – Armstrong (Milanov ’60), Karamoko, Musi (Pop ’74). Antrenor: Zeljko Kopic
- Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă (Oroian ’82), Stoica, Bejan (Issah ’64), Ciubotaru – Balaure (Biceanu ’64), Kujabi (Vuc ’82), Albu – Chițu (Buș ’64), Neguț. Antrenor: Marius Măldărășanu.