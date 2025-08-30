SuperLiga: Dinamo urcă pe podium după victoria cu FC Hermannstadt

Dinamo București s-a impus în fața echipei FC Hermannstadt, scor 2-0, într-un meci disputat sâmbătă, pe Arena Națională, în etapa a opta din SuperLiga.

Dinamo București – FC Hermannstadt 2-0

Căbuz a avut mai multe intervenții în prima parte a jocului, însă nu a mai putut face nimic în minutul 48. Portarul sibienilor a blocat lovitura de cap a lui Boateng, însă a fost învins de Karamoko.

Fundașul central Boateng a urcat în atac în minutul 73, a combinat cu Cîrjan, a intrat din nou în posesia balonului și a marcat cu un șut la colțul scurt.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic a înregistrat patru victorii și o remiză în ultimele cinci etape, astfel că a ajuns la un total de 15 puncte și a urcat pe locul 3 în clasament.

De cealaltă parte, FC Hermannstadt rămâne doar cu victoria din runda precedentă și ocupă locul 11, cu 7 puncte.

Au evoluat echipele: