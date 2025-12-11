SuperLiga: Dorinel Munteanu a vorbit despre posibila plecare a lui Kevin Ciubotaru de la FC Hermannstadt: „Pentru asta suntem puși aici”

Dorinel Munteanu, noul antrenor al echipei FC Hermannstadt, a vorbit despre posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB, dar și despre obiectivul său la gruparea sibiană.

Campioana en-titre a României a anunțat că este dispusă să achite clauza de reziliere a fundașului stânga de la FC Hermannstadt, în valoare de 450.000 de euro, însă echipa bucureșteană nu a purtat încă negocieri cu Ciubotaru, lucru care se va întâmpla odată cu startul perioadei de mercato.

„Eu văd un lucru bun ca dacă ai jucători valoroși să și vinzi. Dacă va trebui să plece Ciubotaru, care e un jucător valoros, nu putem să-l oprim. Suntem puși aici ca să găsim soluții și să compensăm plecarea lui”, a declarat Munteanu, potrivit fanatik.ro.

Despre posibila plecare a lui Ciubotaru a vorbit și președintele Daniel Niculae: „E clar că este un interes pentru Kevin atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Ați văzut că Sibiul a început să transfere și în străinătate. Când lucrurile se vor semna, cu siguranță vom face anunțul respectiv”.

Dorinel Munteanu: „Îmi doresc ca Hermannstadt să fie o echipă puternică, de temut”

Dorinel Munteanu a explicat și care va fi misiunea sa la FC Hermannstadt, echipă aflată în prezent pe locul 15 în SuperLiga, penultimul, cu doar 12 puncte după 19 etape.

„Din toate punctele de vedere, vin cu gânduri bune. E cea mai importantă provocare a mea, ținând cont că la Sibiu am avut un trecut foarte frumos, am petrecut momente frumoase. Mă leagă foarte multe de acest oraș, de această echipă.

Îmi doresc ca împreună cu stafful, cu jucătorii și cu conducerea să readucem echipa la identitatea pe care a avut-o în ultimii ani, să fim o echipă puternică, de temut în campionatul României”, a mai spus tehnicianul.

Dorinel Munteanu şi-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei CFR Cluj, unde activa şi ca jucător, continuând apoi la FC Argeş, FC Vaslui, Steaua Bucureşti, U Cluj, Oţelul Galaţi, Dinamo Bucureşti, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho FC şi CSM Reşiţa.

A fost antrenor principal la Oţelul Galaţi în perioada 2009-2012, reuşind în 2011 să câştige campionatul şi Supercupa României, dar şi în perioada 2021 – 2024, reuşind să-i readucă pe gălăţeni din Liga 3 în Superligă şi într-o finală de Cupa României.

Hermannstadt s-a despărţit în urmă cu aproape o săptămână de tehnicianul Marius Măldărăşanu.