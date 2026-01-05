SuperLiga: Farul Constanța s-a reunit pentru partea a doua a sezonului. Meciurile amicale programate în stagiul de pregătire

Jucătorii de la Farul Constanța, în meciul cu CFR Cluj din etapa a 14-a, disputat pe 25 octombrie 2025, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Imagine ilustrativă. FOTO: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Lotul echipei de fotbal Farul Constanța s-a reunit, luni dimineață, în vederea reluării pregătirilor pentru partea a doua a Superligii, a anunțat gruparea dobrogeană pe pagina oficială de Facebook.

Cei 34 de jucători ai formației conduse de antrenorul Ianis Zicu au efectuat vizita medicală, în cursul acestei zile fiind programată și prima ședință de pregătire, potrivit Agerpres.

Farul Constanța nu va pleca în străinătate în această iarnă, urmând să efectueze stagiul de pregătire la Baza Sportivă a Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu.

Până la reluarea campionatului, gruparea dobrogeană va disputa două partide amicale.

În prima va întâlni formația Cerno More Varna, ocupanta locului 4 în primul eșalon valoric al Bulgariei, în 10 ianuarie, la Baza Sportivă a Academiei Gheorghe Hagi, iar în cea de-a doua, echipa FC Botoșani, în 11 ianuarie, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

În primul meci oficial din 2026, Farul Constanța va întâlni la 17 ianuarie, pe teren propriu, formația FC Hermannstadt, în cadrul etapei a 22-a a Superligii.