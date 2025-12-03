Sari direct la conținut
SuperLiga: FC Argeș anunță primul transfer al perioadei de mercato
Bogdan Ioan Andone, antrenorul FC Argeș. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Mijlocașul belgian Xian Emmers a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu echipa FC Argeș a anunțat clubul din Superligă, marți seara, pe site-ul său oficial, scrie Agerpres.

Acesta este primul transfer al perioadei de mercato ce va începe la 1 ianuarie 2026, precizează clubul din Trivale.

După ce a început fotbalul la KRC Genk, Xian Emmers a fost recrutat de Inter Milano la vârsta de 16 ani. În Italia, Emmers a strălucit la echipa Primavera, cu care a câștigat campionatul (2016-17, 2017-18), Coppa Primavera (2015-16) și Supercoppa Primavera (2017-18).

A debutat în fotbalul mare la US Cremonese, în Serie B, acolo unde a fost împrumutat de Inter Milano. În primul său sezon la seniori, belgianul a jucat 20 de meciuri.

După această experiență, acesta a fost împrumutat la SK Beveren, în prima ligă belgiană, iar în sezonul 2020-21 a mers la Almere City, în liga a doua din Olanda.

Grație evoluțiilor apreciate la Almere, Xian Emmers a fost transferat în 2021 de Roda JC Kerkrade, pentru care marcat 10 goluri și a oferit 10 assist-uri în 41 de meciuri.

Emmers a ajuns apoi la Rapid București, în 2022. În Giulești, belgianul s-a impus rapid. A îmbrăcat tricoul vișiniu în 59 de meciuri și a marcat 5 goluri.

În vara acestui an s-a despărțit de giuleșteni și a mers în Statele Unite ale Americii, la Phoenix Rising FC, unde a jucat 17 meciuri.

Născut în Lugano, Elveția, Emmers reprezintă Belgia pe scena națională, fiind selecționat la toate categoriile de juniori, de la U16 până la U19. Cota de piață a lui Xian Emmers este de 250.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.

El este fiul lui Marc Emmers, fost internațional belgian, cu 37 de selecții, participant la două Cupe Mondiale și câștigător al Cupei Cupelor cu Mechelen.

