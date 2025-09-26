SuperLiga. FC Argeș urcă pe locul doi după ce a învins Hermannstadt 

FC Argeş a învins vineri, în deplasare, scor 1-0, pe FC Hermannstadt, în etapa a 11-a din Superligă, potrivit news.ro.

La Sibiu, repriza întâi a fost una fără multe faze de poartă şi fără mari ocazii. În partea secundă, Blagaic a expediat două şuturi puternice la poarta lui Căbuz, în minutele 46 şi 56, anunţându-şi intenţiile ofensive, iar golul a căzut în minutul 65 când Caio Martins a înscris pe contraatac.

Atacantul brazilian a scăpat singur de la centrul terenului şi în poziţie de unu la unu cu portarul Căbuz a finalizat cu siguranţă, deschizând scorul.

A fost unicul gol al meciului, care s-a terminat FC Hermannstadt – FC Argeş 0-1.

Elevii lui Bogdan Andone sunt pe locul secund în Superliga, cu 22 de puncte. Hermannstadt are 10 puncte, cu ajutorul cărora este pe locul 11.