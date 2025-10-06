SuperLiga: FC Botoșani ar putea urca pe primul loc dacă învinge luni seară pe UTA

FC Botoșani joacă acasă cu UTA Arad luni, de ora 20.30, într-un meci în care victoria cu arădenii ar putea să o aducă pe primul loc, la egalitate de puncte cu Rapid, dar în avantaj din punctul de vedere al golaverajului.

Echipa moldoveană se simte bine pe teren propriu – 14 aprilie 2025, FC Botoșani – Oțelul 0-1: a fost singura partidă pierdută acasă de elevii lui Leo Grozavu în principala competiție internă în acest an calendaristic, în rest au șapte succese și șapte rezultate de egalitate, notează lpf.ro

Doar o înfrângere au suferit arădenii în ultimele 14 meciuri jucate în SuperLigă (29 august 2025, Rapid – UTA 2-0), interval în care au mai înregistrat cinci victorii și opt remize.

Moldovenii au încheiat etapa precedentă cu cel mai bun atac – 22 de goluri marcate, dintre care 17 din acțiune.

UTA este echipa cu cei mai puțini jucători utilizați în acest sezon, doar 22 (FC Botoșani – 28).

Partida va fi una specială pentru Leo Grozavu, care se află în fața meciului cu numărul 250 ca antrenor principal pe prima scenă din România.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 14 ori, de patru ori s-au impus moldovenii, de șase ori au câștigat arădenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Primul joc a avut loc pe 31 octombrie 2020, FC Botoşani – UTA Arad 2-3. Acesta a fost şi duelul cu cele mai multe goluri.

Două partide s-au terminat fără gol marcat, ambele cu UTA în postura de gazdă (22 februarie 2021, 11 decembrie 2021).

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 5 aprilie 2025, UTA Arad – FC Botoșani 1-0 (marcator Paul-José M’Poku).

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.