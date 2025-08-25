SuperLiga: FC Hermannstadt a bifat prima victorie, 1-0 cu Farul Constanţa

Echipa FC Hermannstadt a învins luni seară, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 7-a din SuperLigă.

Sibienii au deschis scorul în minutul 12, când Dragoş Albu a înscris cu un şut din careu, iar elevii lui Măldărăşanu au trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 23, la ocazia lui Neguţ. Constănţenii au replicat prin capul pe lângă poartă trimis de Răzvan Tănasă şi la pauză a fost 1-0 pentru gazde, relatează News.ro.

Chiţu a ratat în minutul 65, apoi Sergiu Buş a trimis în plasa laterală, din voleu, în minutul 77. Oaspeţii au fost aproape de egalare chiar în minutul 90, când Işfan, lăsat liber în careu, a şutat la poartă.

FC Hermannstadt s-a impus cu 1-0, reuşind prima victorie stagională, iar Farul este la a treia înfrângere consecutivă. În clasament Farul e pe 8, cu 10 puncte, în timp ce Hermannstadt ocupă poziţia a 11-a, cu 7 puncte.