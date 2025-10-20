SuperLiga: FC Hermannstadt – FK Csikszereda, duelul a doi antrenori care au fost colegi la Rapid

Partida FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc din etapa a 13-a din Superliga va avea loc luni, 20 octombrie, de la ora 17.30.

Antrenorii celor două echipe, Marius Măldărășanu și Robert Ilyeș, au fost colegi în anii 2000 la Rapid (campioni în sezonul 2002-2003) și la FC Brașov, notează lpf.ro

Doar două victorii au reușit sibienii în acest sezon (1-0 cu Farul, 2-1 cu Rapid), în rest au patru remize și șase partide pierdute. Mai mult, au strâns cinci meciuri fără gol marcat și unul singur fără gol încasat.

Un punct au scos ciucanii pe teren advers în campionatul curent, chiar în precedenta deplasare, 0-0 cu UTA Arad, acesta fiind și singurul meci jucat afară în care nu au marcat și nu au primit gol.

Șase jucători din lotul lui Marius Măldărășanu au bifat prezențe în toate cele 12 etape, dintre care Cătălin Căbuz este integralist.

Cu numai 20 de galbene încasate, FC Hermannstadt ocupă prima poziție în clasamentul fair-play.

Cele două echipe se vor duela pentru întâia oară în principala competiție internă. Acestea au mai fost adversare, dar în liga secundă, pe 30 august 2021, FC Hermannstadt – FK Csikszereda 4-1 (P. Petrescu, A. Oroian, C. Popescu, S. Balaure / R. Jelena).

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.