SuperLiga: FCSB are infirmeria plină, iar Mihai Stoica a anunţat ce urmează pentru campioană. ”Gigi Becali a considerat că e nevoie”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB, s-a întors în România după o deplasare de lucru în Portugalia, unde a urmărit mai multe partide din primele două eşaloane ale fotbalului lusitan, scrie Orange Sport.

Oficialul roş-albaştrilor a avut ca obiectiv identificarea unor posibile ţinte de transfer, în contextul formei sub aşteptări a campioanei în acest sezon. În urma vizitei sale, Stoica a declarat că a descoperit mai mulţi jucători interesanţi evoluând în liga secundă portugheză, competiţie care l-a surprins prin nivelul ridicat al intensităţii şi al disciplinei tactice.

Cât despre următoarea perioadă de transferuri, Mihai Stoica a declarat că trei noi achiziţii ar fi ”suficiente” pentru roş-albaştrii în vederea întăririi lotului.

Campioana ia în calcul să aducă trei nume noi în iarnă

”Cred că trei transferuri ar fi suficiente, nu ai voie să ai mai mult de 25 de jucători pe listă. Suntem în căutări, nu e numai Portugalia, sunt şi alte pieţe pe care le studiem. A fost foarte important că Gigi Becali a considerat că e nevoie să ne extindem puţin căutările.

În România, un jucător se evidenţiază într-un fel sau altul, iar sumele solicitate sunt de domeniul fantasticului. Se vorbeşte de milioane de euro la transferuri interne.

La Bîrligea înţelegi, e jucător de echipă naţională, dar sunt unii jucători cu câteva meciuri în Liga 1, vrei să-i cumperi şi auzi preţul de 1 milion de euro”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

