SuperLiga: FCSB este pe punctul de a se mai despărți de un jucător

Mijlocașul francez Malcom Edjouma (28 de ani) mai are contract cu campioana en-titre din Superligă până la finalul anului calendaristic, când poate pleca liber pentru a semna cu o altă formație dacă nu i se propune prelungirea înțelegerii cu FCSB.

Digisport.ro scrie că FCSB nu i-a oferit o prelungire a contractului, în baza căruia în prezent are un salariu de 13.000 de euro pe lună.

În februarie 2022, Gigi Becali l-a transferat pe Edjouma de la FC Botoșani pentru 330.000 de euro, iar jucătorul a fost un om de bază pentru FCSB la început.

Mijlocașul a adunat 113 meciuri pentru FCSB, reușind 18 goluri și 13 pase decisive. În această stagiune, fotbalistul evaluat de Transfermarkt la 800.000 de euro a înscris o singură dată.