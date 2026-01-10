SuperLiga: FCSB l-a transferat pe Adrian Şut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite
FCSB a anunţat transferul lui Adrian Şut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite, scrie News.ro.
În cei peste cinci ani în care a activat pentru FCSB, Adrian Şut a fost unul dintre jucătorii de bază şi a contribuit decisiv la câştigarea a două titluri, precum şi a două Supercupe ale României, pe lângă evoluţiile solide din cupele europene.
În vârstă de 26 de ani, Adrian Şut a venit la FCSB de la Academica Clinceni.
