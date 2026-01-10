SuperLiga: FCSB l-a transferat pe Adrian Şut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite

Adrian Gheorghe Sut si Razvan Bogdan Patriche Nichita in meciul de fotbal dintre Dinamo Bucuresti si FCSB, din cadrul Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica 26 noiembrie 2023. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

FCSB a anunţat transferul lui Adrian Şut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite, scrie News.ro.

În cei peste cinci ani în care a activat pentru FCSB, Adrian Şut a fost unul dintre jucătorii de bază şi a contribuit decisiv la câştigarea a două titluri, precum şi a două Supercupe ale României, pe lângă evoluţiile solide din cupele europene.

În vârstă de 26 de ani, Adrian Şut a venit la FCSB de la Academica Clinceni.