SuperLiga: FCSB vrea doi jucători din campionatul intern / Ce a spus Gigi Becali

Gigi Becali i-a propus lui MM Stoica să transfere doi jucători din SuperLiga, scrie Prima Sport.

FCSB a bifat până acum o singură achiziţie în această perioadă de transferuri, Andre Duarte, fundaşul de 28 de ani care a sosit liber de contract după despărţirea de Ujpest.

Conducerea campioanei nu se opreşte însă aici. Gigi Becali a anunţat că mai vrea minimum trei jucători: un fundaş stânga, un mijlocaş central şi un atacant.

Zona mediană reprezintă principalul punct pe agenda transferurilor, iar finanţatorul a mărturisit că a discutat cu Mihai Stoica şi cu stafful tehnic despre aducerea celor doi lusitani de la Oţelul Galaţi, Joao Lameira şi Joao Paulo.

Ideea nu a prins însă contur. Oficialul FCSB s-a declarat categoric împotriva mutării, considerând că mijlocaşii de la Oţelul nu ar aduce un plus faţă de soluţiile actuale, reprezentate de Adrian Şut şi Mihai Lixandru.

„Ei sunt puşi să găsească un mijlocaş. Ei caută peste tot. Îl sun pe MM: `Ce faci?`. `Mă uit la meciuri`. Non-stop se uită la meciuri. Ei vor altceva, nu Lameira. I-am întrebat dacă-i vor pe Lameira şi pe celălalt de la Galaţi (n.r.- Joao Paulo). A zis (n.r.- MM Stoica): ‘Băi, Gigi, avem Şut, Lixandru’. Vor ceva bun. Nici eu nu-l ştiu pe Lameira, vrem să dăm bani.

Vreau un mijlocaş piston, iute, gen Boruceanu, care să dribleze, să paseze. În România, nu prea mai sunt, nu este unul aşa. Era Şut. Le-am spus: ‘Vedeţi cum se prezintă Şut în Antalya şi dacă e ăla de acum un an, nu mai am nevoie de mijlocaş’. Dar dacă va fi cel de acum trei luni, am nevoie de un mijlocaş”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.