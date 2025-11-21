SuperLiga: Filipe Coelho va debuta pe banca Universității Craiova cu un meci în deplasare

Portughezul Filipe Coelho preia funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Craiova. FOTO: AGERPRES

Meciul FC Argeș – Universitatea Craiova din SuperLiga se va juca, vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.30, notează lpf.ro.

Filipe Coelho va debuta pe banca alb-albaștrilor din Bănie, el fiind al nouălea antrenor portughez care activează pe prima scenă din România.

Patru victorii, o remiză și două înfrângeri au înregistrat piteștenii în ediția curentă pe teren propriu.

17 august 2025, FK Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2: a fost ultimul succes bifat de olteni în campionat din postura de vizitatori. Au urmat afară două remize și două înfrângeri la limită.

Argeșenii au șapte meciuri fără gol încasat, în timp ce craiovenii au doar trei partide fără gol înscris.

Opt dintre golurile marcate de elevii lui Bogdan Andone au fost izbutite din faze fixe, iar alte șapte pe contraatac.

Nouă goluri au încasat craiovenii din momente statice, dintre care cinci în urma unor cornere.

Mario Tudose, Roberto Sierra și Caio Ferreira au început ca titulari toate cele 16 meciuri din sezonul actual.

13 jucători au marcat pentru olteni, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

Ultima victorie reușită de piteșteni în SuperLigă în duelurile directe s-a consemnat pe 7 octombrie 2022, FC Argeș – Universitatea Craiova 1-0.

Cea mai recentă dispută din campionat a avut loc pe 18 iulie 2025, Universitatea Craiova – FC Argeș 3-1.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.