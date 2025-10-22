SuperLiga: Fostul campion cu CFR Cluj, uimit de ce se întâmplă în Gruia: „Lucrurile au scăpat de sub control”

Fostul fotbalist Ionuț Rada (43 de ani) a comentat situația echipei CFR Cluj, la care va fi instalat din nou Dan Petrescu în funcția de antrenor principal, după ce Andrea Mandorlini a fost demis.

„E complicat ce se întâmplă acolo. În ultimul timp, în afară de instalarea lui Şumudică, s-a făcut această rotaţie între Dan Petrescu şi Mandorlini. Acum nu ştiu dacă va rămâne valabilă întoarcerea lui Petrescu sau vom vedea un alt antrenor. E clar că lucrurile acolo nu funcţionează deloc bine. Pleacă Dan Petrescu, vine Mandorlini, pleacă Mandorlini, vine Dan Petrescu.

Mi se pare că lucrurile acolo au scăpat de sub control. Plus problemele financiare. Dacă altădată aceste lucruri erau acoperite de rezultate, acum se pare că lucrurile acolo nu arată deloc bine. Tot ce s-a întâmplat la CFR în ultimul timp arată că lucrurile nu sunt gestionate cum trebuie.

Când ai o echipă care îţi câştigă Cupa României, se clasează pe locul 2, iar anul următor ai genul acesta de rezultate, e clar că ai scăpat lucrurile de sub control. Explicaţiile nu au venit din partea conducerii administrative. Pentru suporteri, pentru ce înseamnă CFR Cluj în România, ar trebui să vedem nişte explicaţii pentru aceste lucruri care nu au logică”, a declarat Rada pentru gsp.ro.

Retras din fotbal în 2020, Rada are în palmares un titlu de campion al României cu CFR Cluj, în sezonul 2011/12. A obținut și două Cupe ale României cu Rapid, în 2005/06 ș 2006/07.

Ionuț Rada: „Să vedem dacă Iuliu Mureșan va reuși să aducă clubul pe linia de plutire”

Pe lângă schimbarea de pe banca tehnică, în Gruia s-a produs o modificare și la nivelul conducerii, Cristian Balaj fiind înlocuit cu Iulian Mureșan, revenit în funcția de președinte al clubului după 7 ani.

„Tot ce s-a întâmplat acolo arată că lucrurile nu funcţionează. A fost plecarea lui Cristi Balaj, care la început a avut o perioadă bună, a adus cheltuielile pe linia de plutire. E clar că a existat o nemulţumire care a dus la plecarea lui Balaj.

Ştim foarte bine ce a realizat Iuliu Mureşan la CFR Cluj. Acum e cu totul şi cu totul diferită situaţia. Lotul nu e cum era înainte. Vom vedea dacă va reuşi să aducă clubul pe linia de plutire. E o provocare foarte mare pentru fostul preşedinte.

Eu nu am înţeles achiziţiile în număr foarte mare. Nu am înţeles aducerea unor jucători cu nume în fotbalul european, dar care vin după perioade de indisponibilitate. Mă aştept ca cei de acolo să iasă şi să explice campania de achiziţii, numărul mare de jucători care au plecat şi care au venit. Sunt lucruri pe care eu nu le-am înţeles”, a mai spus fostul fundaş.

CFR Cluj se află pe locul 11 în SuperLiga, cu 13 puncte după 13 etape, iar în runda următoare va primi vizita echipei Farul Constanța, sâmbătă, de la ora 21:00.