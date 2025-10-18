SuperLiga: Fotbalistul dorit în vară de Rapid a semnat cu CFR Cluj

Alin Fică în acțiune în timpul meciului din etapa a 12-a, dintre CFR 1907 Cluj și FC Hermannstadt, disputat pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, pe 5 octombrie 2025. FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alin Fică (24 de ani) și-a prelungit contractul cu CFR Cluj. Antrenorul Constantin Gâlcă insistase în această vară pentru transferul mijlocașului la Rapid București.

Fică mai avea contract cu gruparea patronată de Ioan Varga până în vara anului 2026, dar fotbalistul a fost convins să semneze o nouă înțelegere.

Alin Fică și-a prelungit contractul cu CFR Cluj

„Alin Fică rămâne în Gruia! Suntem bucuroși să vă anunțăm că mijlocașul nostru, Alin Fică, și-a prelungit contractul cu CFR Cluj până în 2028!

Crescut în propria noastră academie, Alin a devenit de-a lungul anilor un jucător de bază al echipei, iar pe teren, dar și în afara acestuia, a arătat mereu un adevărat spirit CFR-ist. Îți dorim mult succes și cât mai multe reușite împreună, Alin!”, se arată în comunicatul clubului ardelean.

Cotat de Transfermarkt la 1,4 milioane de euro, Fică a jucat în 94 de meciuri pentru CFR Cluj, a marcat 6 goluri și a livrat 3 pase decisive.