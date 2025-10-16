SuperLiga: Fundaș de la Petrolul, variantă pentru FCSB? Ce spune conducerea clubului

Yohan Roche (28 de ani), fundașul celor de la Petrolul Ploiești, va intra în ultimele 6 luni de contract în această iarnă. Potrivit informațiilor DigiSport.ro, șansele ca înțelegerea să se extindă sunt mici, iar fundașul din Benin va putea semna cu orice club care-l convinge.

Atât FCSB, cât și Dinamo se află în căutarea unui fundaș central. Roș-albaștrii au multe probleme cu accidentările și tocmai l-au pierdut pe Mihai Popescu până la anul. Dinamo vrea o soluție în plus pentru Boateng și Stoinov.

Vicepreședintele Cristian Fogarassy a confirmat că Petrolul poartă discuții pentru prelungirea lui Roche, dar a transmis că FCSB încă nu s-a interesat de serviciile fundașului din Benin.

„Suntem în discuții cu Yohan, dar nu este nicio grabă sau presiune. I-am propus ceva și așteptăm să vedem dacă ajungem la un numitor comun. Nu ne-a contactat nimeni de la FCSB și nu există vreo discuție legată de un transfer acolo. El e sub contract cu noi până în vară”, a spus Cristian Fogarassy, vicepreședinte FC Petrolul Ploiești.

Numele lui Roche a mai fost vehiculat ca variantă la FCSB și în vară, dar atunci patronul Gigi Becali a hotărât să nu facă o propunere.

Petrolul l-a adus pe Yohan Roche de la Quevilly în septembrie 2024. De atunci, africanul a jucat în 33 de partide. A marcat o dată și a oferit un assist.