SuperLiga: Gigi Becali, hotârât să nu mai transfere jucători din Africa. „Nu e vorba de discriminare, dar nu poți să te înțelegi cu ei”

Finanțatorul Campioanei României, Gigi Becali, a declarat că nu mai are de gând să transfere jucători de pe al doilea cel mai populat continenent.

Nemulțumit de jocul fundașului central Siyabonga Ngezana, patronul FCSB este supărat și de atitudinea stoperului sud-african.

„Uite ce îți spun. Să nu se creadă că e discriminare. Eu nu mai iau jucători d-ăștia. Nu e vorba de discriminare. Eu ajut mii de copii. Dar nu poți să te înțelegi cu ei. Una le spui, alta fac.

Nu pot să spun, că după se aude. Sunt lucruri care… Îți dai tu seama la ce mă refer. Are nevasta prin Africa. I-am spus acum să vină cu nevasta și copilul să-i aducă aici. El nu înțelege.

Nu au civilizație. Nu înțeleg. I-am zis ‘Penalizare!’ ‘Ce dacă’. La el nu contează. ‘Vezi că penalizare’. ‘Da, da’. I-am zis că îi luăm 20.000 și a zis ‘E ok, nu e problemă’”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.

Ngezana a fost cooptat la FCSB în 2023, atunci când Becali a plătit suma de 600.000 de euro echipei Kaizer Chiefs pentru transferul sud-africanului, conform iAMSport.